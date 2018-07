ANAHEIM, Calif. — Francisco Arcia est devenu le premier membre des Angels de Los Angeles à produire quatre points à ses débuts dans les Ligues majeures, cognant notamment un circuit de trois points en septième manche dans une victoire de 12-8 face aux White Sox de Chicago, jeudi.

Âgé de 28 ans, Arcia a passé 12 saisons dans les ligues mineures avant d’être rappelé du niveau AAA et d’obtenir le départ comme receveur puisque Martin Maldonado a été échangé aux Astros de Houston plus tôt dans la journée. Il a ajouté un simple d’un point en huitième.

Ian Kinsler et Kole Calhoun ont aussi frappé des circuits pour les Angels. Albert Pujols a cogné son 3060e coup sûr en carrière, un simple, et il a rejoint Craig Biggio au 24e rang de tous les temps.

Daniel Palka et Jose Abreu ont claqué deux circuits chacun pour les White Sox. Avisail Garcia et Nicky Delmonico ont ajouté un coup de canon chacun.

Nick Tropeano (4-5) a inscrit une première victoire à domicile depuis le 18 mai 2016. Il a accordé cinq points et cinq coups sûrs en six manches et un tiers.

Dylan Covey (4-6) a encaissé un quatrième revers en cinq départs. Il a été débité de six points sur neuf coups sûrs en quatre manches et deux tiers.