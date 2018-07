MONTRÉAL — Le quart Mike Reilly a donné la leçon à ses vis-à-vis Vernon Adams fils et Johnny Manziel, menant les Eskimos d’Edmonton vers une victoire de 44-23, jeudi soir, au Stade Percival-Molson.

Reilly a permis aux Eskimos (4-2) d’inscrire 24 points au deuxième quart et son équipe n’a par la suite plus regardé dans ses rétroviseurs. Le vétéran de 33 ans a réussi 24 de ses 32 passes pour des gains aériens de 415 verges. Il a lancé quatre passes de touché, n’a été victime d’aucune interception et il a marqué sur une course d’une verge.

D’haquille Williams n’a capté que quatre passes, mais il a été opportuniste, amenant deux de celles-ci dans la zone des buts. Le porteur de ballon CJ Gable et le receveur Derel Walker ont attrapé les autres passes de touché de Reilly.

Adams a soulevé la foule à quelques occasions en première demie, mais une interception à mi-chemin au deuxième quart a fait basculer la rencontre. Il a complété 14 de ses 27 passes pour des gains de 217 verges en plus d’inscrire un touché au sol. Ryder Stone a réussi l’autre majeur des Alouettes (1-5).

L’entraîneur-chef des Montréalais, Mike Sherman, avait laissé entendre que Manziel allait voir de l’action. L’ancien gagnant du trophée Heisman en 2012 n’a finalement jamais fait son entrée dans la rencontre.

Le botteur des Alouettes Boris Bede n’avait raté aucun placement et aucune transformation depuis le début de la campagne, mais jeudi soir, il n’a réussi que deux bottés de précision en cinq essais.

Les Alouettes ont encaissé un troisième revers de suite et un huitième consécutif à domicile. Ils n’ont pas gagné devant leurs partisans depuis le 11 août.

Les Eskimos ont signé une neuvième victoire de suite contre les Alouettes. Leur dernière défaite remonte au 5 octobre 2013, alors que Josh Neiswander était le quart des Oiseaux.

Les Alouettes reprendront l’action vendredi prochain, à leur domicile. Les Tiger-Cats de Hamilton, l’ancienne formation de Manziel, seront en visite.

Au premier quart, l’équipe locale semblait décidée à mettre un terme à sa vilaine séquence grâce à du jeu de qualité, tant en attaque qu’en défensive. Adams a conclu la première séquence offensive des siens en franchissant la verge qui le séparait de la zone des buts.

Après avoir limité les visiteurs à trois points au premier quart, les Alouettes ont vu Bede réussir un placement de 37 verges pour prendre les devants 10-3 dès les premières secondes du deuxième quart.

Reilly a toutefois pris les choses en mains quand sa troupe est revenue sur le terrain. Il a rejoint Kenny Stafford sur une distance de 37 verges avant de repérer Williams 20 verges plus loin pour niveler la marque.

Lors de la séquence à l’attaque des Alouettes, Aaron Grymes a intercepté une passe d’Adams, mettant la table pour le majeur de 17 verges de Gable.

Sean Whyte et Bede se sont échangé des placements et Reilly a coupé les ailes des Oiseaux avant la fin de la demie. Dans un intervalle de 22 secondes, le quart des Eskimos a conjugué ses efforts à ceux de Walker, sur une distance de 16 verges, et de Williams, sur 61 verges, pour procurer une avance de 27-13 à sa troupe.

Reilly a poursuivi le travail de démolition en deuxième demie, ajoutant une passe de touché et un majeur au sol à son excellente soirée de travail.