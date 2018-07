BUDAPEST, Hongrie — Le pilote Red Bull Daniel Ricciardo s’est montré le plus rapide lors de la première séance d’essais libres en prévision du Grand Prix de Hongrie de Formule 1.

L’étroit parcours du Hungaroring est l’un des plus difficiles de la F1 pour effectuer des dépassements et il est considéré comme plus favorable aux voitures comme les Red Bull et Ferrari.

Ricciardo a d’ailleurs devancé la Ferrari de Sebastian Vettel et son coéquipier chez Red Bull Max Verstappen dans des conditions chaudes et ensoleillées.

Kimi Raikkonen, sur l’autre Ferrari, a suivi au quatrième rang, devant les pilotes Mercedes Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, qui ont eu du mal à trouver du rythme sur une piste qui ne convient pas à leur voiture.

Hamilton, qui a remporté le Grand Prix d’Allemagne le week-end dernier après avoir pris le départ de la 14e place sur la grille de départ, a brièvement perdu le contrôle de sa voiture au virage no 5 et il s’est également plaint de ses pneus.

Le Canadien Lance Stroll (Williams) s’est classé à la 14e place à plus de deux secondes du Ricciardo.

Verstappen a également fait un tête-à-queue, tandis que la séance de Nico Hulkenberg (Renault) a été écourtée en raison d’une problème de moteur.

Les drapeaux étaient par ailleurs en berne dans les garages et sur les autocaravanes de l’équipe Ferrari et les membres de l’équipe portaient des brassards noirs, à la mémoire de l’ancien président Sergio Marchionne décédé plus tôt cette semaine. Vettel et Raikkonen portaient également une bande noire sur leur monoplace.

Marchionne, âgé de 66 ans, est décédé mercredi après des complications liées à une chirurgie à Zurich.

Le directeur sportif de Mercedes Toto Wolf lui a rendu un hommage personnel.

«Nous sommes sous le choc à la suite de ces événements. C’était un ami et un allié, un grand rival et un compétiteur et il nous manquera beaucoup, a déclaré Wolf. Sergio était une personnalité plus grande que nature. Lors des réunions et au sein des groupes stratégiques, ainsi que dans les négociations avec la Formule 1 et la FIA, il savait se faire entendre. Il est impossible de le remplacer. Il y avait un seul Sergio Marchionne.»

Une autre séance d’essais est prévue plus tard dans la journée.