ATLANTA — L’Américain John Isner a atteint le carré d’as de l’Omnium d’Atlanta pour une neuvième fois d’affilée, à la suite d’une victoire de 7-5, 4-6, 6-1 contre l’Allemand Mischa Zverev, vendredi.

En quête d’un cinquième titre en six ans à Atlantic Station, Isner croisera le fer avec l’Australien et quatrième tête de série Matthew Ebden lors des demi-finales. Ebden a vaincu le Chypriote Marcos Baghdatis 6-3, 6-2.

Âgé de 33 ans et favori du tournoi, Isner a perdu seulement deux points sur sa première balle de service contre Zverev, septième tête de série.

Isner présente un dossier de 29-4 au tournoi d’Atlanta.

Pour sa part, Ebden, 30 ans, vise un premier titre de l’ATP en simple. Il a une seule victoire à son dossier en quatre sorties en carrière contre Isner. Sa victoire a toutefois été acquise en janvier aux Internationaux d’Australie.

Dans l’autre portion du tableau, l’Américain et huitième tête de série Ryan Harrison a franchi les quarts de finale en battant le Sud-Coréen Chung Hyeon 6-7 (3), 6-2, 7-6 (5).

Finaliste l’an dernier, Harrison attend maintenant le gagnant du duel entre l’Australien et deuxième tête de série Nick Kyrgios et le Britannique Cameron Norrie, présenté plus tard vendredi.