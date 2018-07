CINCINNATI — Les Phillies de Philadelphie ont fait l’acquisition du joueur d’avant-champ Asdrubal Cabrera des Mets de New York en retour d’un espoir.

La transaction a été annoncée vendredi. Pour obtenir Cabrera, les Phillies, meneurs de la section Est de la Nationale, ont sacrifié le jeune lanceur droitier Franklyn Kilomé, qui évoluait au niveau AA.

En 98 matchs avec les Mets cette saison, Cabrera présente une moyenne de ,277 avec 18 circuits et 58 points produits. Âgé de 32 ans, il a été invité à deux reprises au match des étoiles plus tôt dans sa carrière, alors qu’il portait les couleurs des Indians de Cleveland.

En 12 saisons dans les Majeures avec les Indians, les Nationals de Washington, les Rays de Tampa Bay et les Mets, Cabrera affiche une moyenne de ,270 avec 157 circuits et 688 points produits.

Il peut évoluer au troisième but, à l’arrêt-court et au deuxième but.