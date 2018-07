NEW YORK — Le match prévu vendredi soir entre les Royals de Kansas City et les Yankees de New York a été remis en raison de la pluie.

La rencontre n’a jamais commencé et la décision a été prise une demi-heure après l’heure prévue du premier lancer.

Le match sera repris samedi dans le cadre d’un programme double.

CC Sabathia devait être le partant des Yankees vendredi, contre la recrue Brad Keller, qui célébrait son 23e anniversaire de naissance.