CHICAGO — Le plan quant à l’avenir de Corey Crawford demeure un secret étroitement gardé par le gardien de but et les Blackhawks de Chicago.

Le résultat final, au moins pour Crawford, n’est pas acquis d’avance. Interrogé vendredi sur ses doutes quant à un possible retour à sa forme physique et mentale qui avaient fait de lui l’un des meilleurs gardiens de la LNH, Crawford a répondu qu’il avait «aucun doute là-dessus».

Ce fut probablement la réponse la plus catégorique des premières déclarations publiques faites par Crawford depuis qu’il a été contrait de s’absenter durant les quatre derniers mois de la saison en raison d’une blessure au haut du corps. L’absence du gardien de but numéro un a été l’un des facteurs déterminants dans la chute des Blackhawks, qui ont terminé au dernier rang de la section Centrale.

Alors que la formation de Chicago a conclu une entente d’un an — d’une valeur de trois millions $ — avec le gardien vétéran Cam Ward, l’état de santé de Crawford demeure l’un des points d’interrogation majeurs pour l’organisation en vue du camp d’entraînement.

«Je me sens très bien en ce moment, a admis Crawford lors de la première journée de la convention annuelle des partisans. Je ne suis pas encore rétabli à 100 pour cent, mais je viens de très loin. J’ai travaillé très fort afin de mettre toutes les chances de mon côté pour me rétablir et je suis excité de pouvoir être ici aujourd’hui et de voir les gars.»

Crawford a disputé 28 rencontres la saison dernière, présentant un dossier de 16-9-2, avec une moyenne de buts alloués de 2,27 et un pourcentage d’arrêts de ,929. Son nom a été placé sur la liste des blessés le 27 décembre dernier et c’en était fini pour l’athlète montréalais.

Le 12 février, le gardien de 33 ans avait fait face à quelques tirs durant une séance d’entraînement matinale et l’entraîneur-chef de l’équipe, Joel Quenneville, avait sous-entendu que le gardien pourrait possiblement effectuer un retour au jeu. Crawford a cependant été contraint de demeurer dans les gradins alors que Anton Forsberg, Jean-François Bérubé et Jeff Glass connaissaient leur lot d’ennuis devant le filet des Blackhawks. La troupe de Quenneville a finalement été écartée des séries éliminatoires pour la première fois depuis 2008.

«Ça aide d’avoir un gars comme Crawford dans le vestiaire, a reconnu le capitaine Jonathan Toews. Comme je l’ai mentionné à la fin de la saison et la semaine dernière, nous devons nous recentrer et nous préparer à jouer notre meilleur hockey, quelle que soit la situation devant le filet. Nous devons leur rendre la tâche plus facile et non miser simplement sur eux comme nous l’avons fait dans les dernières années.»

Crawford et les Blackhawks sont demeurés discrets quant à la nature de la blessure qui a obligé le gardien de but à s’absenter aussi longtemps. Il a refusé de donner des détails vendredi et a esquivé une autre question qui portait sur son niveau d’activité physique.

«Je ne vais pas m’étendre sur ce que je fais en ce moment, a-t-il déclaré. Les traitements vont de bon train et nous faisons tranquillement du progrès. Je vais un peu mieux. Tout ça fait partie d’un processus.»

L’entraîneur des gardiens de but Jimmy Waite a éclairci un peu la situation quant aux progrès réalisés par son poulain.

«Nous sommes restés en contact tout l’été, a raconté Waite. Les choses s’améliorent. Il continue de travailler fort durant ses entraînements hors glace. Il n’a pas recommencé les entraînements sur la glace, ce qui est normal à ce temps-ci de l’année.»

Crawford, un choix de deuxième tour des Blackhawks en 2003, a fait ses premiers pas dans la LNH en 2006. Il est devenu le gardien partant du club en 2010-2011 et a aidé les Blackhawks à mettre la main sur la Coupe Stanley à deux reprises, en 2013 et 2015. Il a signé au moins 30 victoires durant quatre saisons consécutives avant de se blesser lors de la dernière campagne, ratant du même coup 47 matchs.

Si Crawford n’est pas prêt à réintégrer la formation au début de la prochaine campagne, Ward sera certainement employé comme gardien partant. Il a maintenu une fiche de 23-14-4 la saison dernière avec les Hurricanes de la Caroline, réussissant deux jeux blancs. Il a également présenté une moyenne de buts alloués de 2,73 et un pourcentage d’arrêts de ,906.

Âgé de 34 ans, Ward a disputé les 13 premières saisons de sa carrière dans l’uniforme des Hurricanes avant de signer un contrat avec les Blackhawks.

«C’est très nouveau pour moi, a reconnu Ward. Je n’ai jamais rien connu d’autre que ce qui se faisait en Caroline et j’ai vraiment apprécié mon temps passé là-bas. Je suis reconnaissant pour tout ce que l’organisation a fait pour moi, mais en même temps, je suis très excité d’amorcer un nouveau chapitre.»

Bien que Ward soit un gardien beaucoup plus constant que les trois autres gardiens employés par les Blackhawks la saison dernière, le retour de Crawford pourrait donner tout un coup de main à l’équipe. Si Crawford n’arrive pas à se remettre de sa blessure convenablement et que les Blackhawks ne parvenaient pas à se classer pour les séries pour une deuxième saison d’affilée, les emplois du directeur général Stan Bowman et de Quenneville pourraient être en péril.

Ce scénario semble toutefois être très loin devant pour Crawford, alors qu’il renouait avec ses coéquipiers le temps d’un week-end. Il a d’ailleurs laissé entendre à plusieurs reprises à quel point il était content d’être de retour avec le reste de l’équipe.