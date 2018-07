MIAMI — Max Scherzer a alloué un point non mérité et a retiré 11 frappeurs au bâton en huit manches lors de son 34e anniversaire et les Nationals de Washington ont défait les Marlins de Miami 9-1, vendredi soir.

Juan Soto a cogné un circuit en plus de frapper un triple et de produire trois points. Matt Adams a placé trois balles en lieu sûr et a récolté deux points produits et Bryce Harper en a ajouté deux autres pour les Nationals, qui ont battu les Marlins pour la 16e fois en 17 occasions, incluant huit victoires d’affilée à Miami.

Scherzer (14-5) a concédé trois coups sûrs et aucun but sur balles tout en lançant 74 prises. Cette performance lui a valu une baisse de sa moyenne de points mérités à 2,30.

Le partant des Nationals a retiré trois de ses adversaires en troisième et en sixième en route vers son 11e match avec 10 retraits sur des prises ou plus cette saison.

Il a atteint le plateau des 200 retraits au bâton pour une septième saison consécutive, égalant la marque de Roger Clemens et Walter Johnson pour la deuxième plus longue séquence de l’histoire des Majeures.

Scherzer avait réussi à maîtriser l’adversaire jusqu’en quatrième manche. Brian Anderson fut premier joueur des Marlins à rejoindre les sentiers après avoir été atteint par un lancer.

Pablo Lopez (2-2) a accordé neuf coups sûrs et quatre points en cinq manches et deux tiers pour la formation de Miami.

Phillies 4 Reds 6

Mason Williams a brisé une égalité de 2-2 en quatrième manche en claquant un circuit de trois points et les Reds de Cincinnati ont vaincu les Phillies de Philadelphie 6-4.

Eugenio Suarez a frappé un circuit dans un cinquième match d’affilée et le droitier David Hernandez a blanchi les Phillies pendant deux manches et un tiers pour les Reds.

Hernandez (4-0) s’est amené au monticule après deux retraits avec deux coureurs sur les sentiers en cinquième manche puisque le lanceur gaucher Amir Garrett s’est blessé. Il a forcé Carlos Santana à frapper un faible ballon dans le territoire des fausses balles et il a enchaîné avec deux manches parfaites.

Raisel Iglesias a accordé un point non mérité en neuvième avant de mettre fin à la rencontre en forçant Rhys Hoskins à frapper dans un double jeu. Iglesias a récolté un 20e sauvetage en 23 occasions.

Nick Piveta (6-9) a accordé cinq points, six coups sûrs et deux buts sur balles en six manches.

Mets 4 Pirates 5

David Freese a produit cinq points, dont un simple d’un point en neuvième qui a propulsé les Pirates de Pittsburgh devant les Mets de New York, 5-4.

Freese a cogné un circuit de deux points en deuxième manche afin de réduire l’écart 3-2 et a ajouté un simple de deux points en cinquième pour permettre aux Pirates de remporter un 12e gain en 14 matchs.

Les Mets ont ainsi mis un terme à leur séquence de trois victoires.

Josh Harrison a amorcé la neuvième avec un simple aux dépens du releveur recrue Tim Peterson (2-2). Gregory Polanco a à son tour placé une balle en lieu sûr et Elias Diaz a intentionnellement été envoyé au premier but afin de remplir les buts. Freese a décoché une claque en direction du champ centre pour procurer la victoire aux siens.

Le stoppeur Felipe Vazquez (4-2) a mis la main sur la victoire après avoir retiré deux frappeurs au bâton en neuvième manche.

Dodgers 4 Braves 1

Clayton Kershaw a offert une solide performance au monticule en sept manches et deux tiers, frappant également un simple de deux points et quatre coups sûrs pour aider les Dodgers de Los Angeles à battre les Braves d’Atlanta 4-1.

Kershaw (4-5) a été à la hauteur de son talent sur la butte, allouant un point, six coups sûrs et effectuant huit retraits sur des prises. Le récipiendaire de trois trophées Cy-Young affiche un dossier de 4-0 et une moyenne de points mérités de 1,43 en 10 départs en carrière face aux Braves.

Il en a cependant surpris plus d’un en frappant un simple de deux points au champ gauche en quatrième pour procurer une avance de 4-1 aux siens.

Les Dodgers ont ainsi signé un deuxième gain d’affilée et ont amélioré leur fiche à l’étranger (30-22). La formation de Los Angeles a maintenu un dossier de 32-16 depuis le 1er juin.

Les Braves ont quant à eux encaissé un troisième revers consécutif et ont perdu 12 de leurs 17 dernières rencontres.

Mike Foltynewicz (7-7) a lui aussi écopé d’une troisième défaite de suite. Le lanceur a alloué quatre points, six coups sûrs et trois buts sur balles en cinq manches de travail.

Cubs 2 Cardinals 5

Paul DeJong a placé trois balles en lieu sûr en plus de récolter trois points produits, Yadier Molina a également frappé trois coups sûrs et les Cardinals de St. Louis ont eu le dessus 5-2 sur les Cubs de Chicago.

Le triple d’un point de DeJong, son sixième pour les Cardinals cette saison, a nivelé la marque 1-1 en troisième et Jose Martinez a suivi avec un simple d’un point pour permettre aux Cardinals de prendre les devants.

DeJong a ajouté un simple de deux points en quatrième. Molina a franchi le marbre à deux reprises.

Le partant des Cardinals Mike Montgomery (3-4) a concédé cinq points et 12 coups sûrs en cinq manches de travail. Il n’a connu qu’un seul départ de qualité à ses six dernières sorties.

Le circuit d’Anthony Rizzo en troisième a mis les Cubs en avance 1-0. Javier Baez a ajouté une autre claque en solo, atteignant le plateau des 20 circuits pour une deuxième saison consécutive.