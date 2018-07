CHICAGO — Lourdes Gurriel fils a cogné deux des cinq circuits des Blue Jays, Curtis Granderson a amorcé la rencontre en claquant une longue balle et la formation torontoise a écrasé les White Sox de Chicago 10-5, vendredi soir.

Gurriel a poursuivi sur la même lancée que Granderson. Dès la présence suivant ce premier circuit, Gurriel a fait voyager la balle jusque dans les gradins du champ gauche. Il a ajouté une autre claque en solo en quatrième et a couronné son excellente soirée de travail avec un double en huitième. Il s’agissait de son neuvième match avec plus d’un coup sûr.

Randal Grichuk a ajouté une longue balle de deux points et Kendrys Morales a également étiré les bras pour les Blue Jays, qui ont amorcé en grand leur séquence de 10 matchs à l’étranger. Le partant des White Sox Reynaldo Lopez (4-9) a concédé cinq circuits, soit un sommet dans le baseball d’aujourd’hui, et les Torontois ont mis un terme à leur séquence de trois revers.

Granderson s’est élancé sur le deuxième lancer de la rencontre et a propulsé la balle dans les gradins du champ droit, récoltant sa 10e longue balle de la présente campagne.

Marcus Stroman (4-7) — qui était également le lanceur partant lorsque Jose Bautista et Josh Donaldson ont amorcé un match avec deux circuits consécutifs en 2016 — a bénéficié de l’aide des siens en attaque. En six manches et deux tiers, il a alloué deux points et sept coups sûrs.

Les White Sox sont tombés à 31 matchs sous la barre des ,500. Le gérant Rick Renteria et l’entraîneur des lanceurs Don Cooper ont tous les deux été expulsés lors de la première manche. Lopez a accordé huit points en sept coups sûrs et quatre buts sur balles en quatre manches et un tiers. Il affiche un rendement de 0-4 à ses quatre derniers départs, concédant 21 points produits à l’adversaire en 21 manches et un tiers.

Après que Morales eut obtenu un but sur balles, l’arbitre C.B. Bucknor a expulsé Cooper de la rencontre puisqu’il ne cessait de débattre sur les décisions de l’arbitre quant aux balles et aux prises, ce qui a mené Renteria a sortir de l’abri des joueurs afin de confronter Fieldin Culbreth, qui l’a à son tour expulsé.

Les choses se sont aggravées pour Lopez en deuxième manche, avec notamment la 14e longue balle de Grichuk. Justin Smoak a ajouté un point produit au cours de cette manche.

Gurriel a étiré les bras en quatrième devant Lopez et Morales a fait de même en cinquième, récoltant son 12e circuit de la saison. Russell Martin a par la suite accueilli le releveur des White Sox Thyago Vieira avec un double d’un point.