WINNIPEG — Nic Demski a inscrit un premier majeur grâce à une course de 28 verges et a capté une passe de touché de 42 verges pour permettre aux Blue Bombers de Winnipeg de vaincre les Argonauts de Toronto, 40-14, lors d’un deuxième duel consécutif entre les deux équipes présenté vendredi, à Winnipeg.

Originaire de Winnipeg, Demski, qui a signé un contrat en tant que joueur autonome avec les Blue Bombers après avoir passé les trois dernières saisons avec les Roughriders de la Saskatchewan, a conclu la rencontre avec trois portées de 34 verges et deux touchés. Il a également ajouté à sa fiche cinq attrapés pour des gains de 82 verges.

Le porteur de ballon Andrew Harris a effectué 10 courses sur une distance totale de 28 verges et a capté cinq passes pour des gains de 50 verges. La semaine dernière, dans un gain de 38-20 aux dépens de la troupe de Marc Trestman, Harris avait établi un record personnel en carrière, récoltant 161 verges de gains par la course, avec un touché au sol et un second par la passe.

Le quart-arrière des Bombers, Matt Nichols, a réussi 19 de ses 28 passes pour des gains aériens de 253 verges et une interception, tandis que Justin Medlock a réussi quatre placements.

La formation de Winnipeg, qui affiche un dossier de 4-3, pourra dormir sur ses deux oreilles en vue de leur toute première semaine de repos de la saison. Les Argonauts, qui ont procuré sept revirements à leurs adversaires, ont chuté au classement en vertu de leur fiche de 1-5. Il s’agit de leur pire début de saison depuis 2011, où ils avaient obtenu un dossier de 1-6 lors des sept premières semaines d’activités.

James Franklin a procuré des gains par la voie des airs de 236 verges aux Argonauts en complétant 20 de ses 31 passes et a été victime de trois interceptions.

Le porteur de ballon torontois James Wilder fils, qui a été contraint de quitter la séance d’entraînement des siens mercredi en raison d’une blessure à la jambe, a effectué 15 portées et a récolté des gains de 81 verges, inscrivant au passage un touché. Il a également procuré des gains de 51 verges en captant quatre passes.

Drew Wolitarsky a capté une passe de touché de huit verges du côté des locaux et Ian Wild a effectué une course de 18 verges jusque dans la zone adverse après avoir recouvré un échappé.