GSTAAD, Suisse — Un mois après s’être blessé à une hanche, l’Espagnol Roberto Bautista Agut s’est qualifié pour la finale de l’Omnium de Suisse.

Bautista Agut, deuxième tête de série, avait déclaré forfait pour les demi-finales du tournoi de Halle et raté ensuite Wimbledon. Il a fait son retour pour un tournoi challenger en Italie, où il a atteint les demi-finales, et il a renoué avec le grand circuit cette semaine à Gstaad.

Il est revenu de l’arrière pour vaincre le Serbe Laslo Djere 6-7 (5), 6-4, 6-4 en demi-finales et il affrontera en finale l’Italien Matteo Berretini.

Berretini a vaincu l’Estonien Jurgen Zopp 6-4, 7-6 (6) et il s’agit de sa quatrième victoire en deux sets cette semaine.

Bautista Agut sera en quête d’un neuvième titre ATP et de son troisième de l’année. Il a triomphé à Auckland et obtenu sa victoire la plus importante à Dubaï.