NEW YORK — Le lanceur étoile Luis Severino a été malmené par les Royals de Kansas City, qui ont battu les Yankees de New York 10-5, samedi, dans le premier duel d’un programme double.

Visant une 15e victoire cette saison, Severino a été chassé de la rencontre en cinquième manche, après avoir accordé un circuit de deux points à Lucas Duda qui procurait une avance de 6-0 aux Royals. Rosell Herrera avait frappé un double de deux points en troisième et Salvador Perez a claqué un simple de deux points qui a mis la table pour la longue balle de son coéquipier.

Severino (14-4) a alloué huit coups sûrs et un but sur balles lors de son plus court départ de la campagne.

Les Royals ont poursuivi la séquence de départs difficiles de l’as lanceur des Yankees. Severino a concédé 19 points en 19 manches et un tiers au cours de ses quatre derniers départs.

Les Yankees ont perdu un premier match depuis que le puissant cogneur Aaron Judge s’est fracturé le poignet droit après avoir été atteint par Jakob Junis, jeudi. Cette blessure survient alors que les Yankees tentent de s’approcher des Red Sox de Boston, qui mènent la section Est de l’Américaine.

Aidé de trois doubles jeux, le lanceur recrue Brad Keller (4-4) a été d’office pendant cinq manches et deux tiers pour ajouter la victoire à sa fiche. Il a donné quatre points et neuf coups sûrs.