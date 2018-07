LONG POND, Pa. — Daniel Suarez a réécrit l’histoire de la NASCAR en devenant le premier pilote mexicain à décrocher la pole dans la série la plus importante du circuit automobile.

Cet exploit vient cependant avec un astérisque: Suarez s’est vu octroyer cette position de tête en vue de la course de dimanche au Pocono Raceway parce que Kevin Harvick et Kyle Busch ont été chassés de la première ligne. Les véhicules des deux pilotes n’ont pas respecté l’inspection.

Suarez s’était qualifié troisième, mais il a grimpé de deux rangs pour signer la première pole de sa carrière dans la série.

Âgé de 26 ans, Suarez n’a toujours pas gagné en 56 départs et il n’a réussi à percer le top-5 qu’à deux reprises. Il occupe le 20e échelon au classement des pilotes et une victoire à Pocono lui assurerait une place dans les séries de la NASCAR.

Harvick semblait en bonne position de remporter une première victoire en carrière au Pocono Raceway, après avoir réussi un tour à une vitesse moyenne de 177,750 milles à l’heure. Il mène la série avec six victoires et il vient de triompher au New Hampshire, la semaine dernière.

Busch a quant à lui gagné cinq épreuves cette saison.

Le septuple champion de la NASCAR Jimmie Johnson s’élancera de la 13e position à sa 600e course en carrière.