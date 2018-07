SAINT-LOUIS — Marcell Ozuna a frappé un grand chelem lors d’une première manche de six points, Miles Mikolas a été efficace pendant six manches et les Cardinals de St. Louis ont vaincu les Cubs de Chicago 6-2, samedi.

Les Cardinals ont porté à 9-6 leur fiche cette saison contre les Cubs, les meneurs de la section Centrale de la Nationale. La formation de Chicago a perdu quatre de ses six dernières sorties.

Ozuna a claqué son deuxième grand chelem de la saison et son cinquième en carrière. Il a placé trois balles en lieu sûr.

Jose Martinez a soutiré un but sur balles alors que les coussins étaient tous occupés et Ozuna a suivi avec son 11e coup de quatre buts cette saison, contre Jose Quintana (9-7). Yairo Munoz a ajouté un double d’un point.

Il faut remonter au 28 juillet 2010, contre les Mets de New York, pour retrouver la dernière fois que les Cardinals ont inscrit six points dans la manche initiale.

Quintana a eu besoin de 33 lancers pour enregistrer un premier retrait et de 51 tirs pour compléter la première manche. Il n’avait alloué que quatre points en première manche lors de ses 19 départs cette saison.

Mikolas (11-3) a permis deux points sur une longue balle de Javier Baez, six coups sûrs et un but sur balles. Trois releveurs des Cardinals ont terminé son travail.