AMES, Iowa — Christopher Bell s’est replacé en avant du peloton en prolongation et il a remporté l’épreuve de la série Xfinity de la NASCAR disputée au Iowa Speedway, samedi.

Le brio de Bell lui a permis de devenir le premier régulier de la série Xfinity à signer trois victoires de suite depuis Dale Earnhardt fils, en 1999.

Après avoir triomphé au Kentucky et au New Hampshire, Bell a mené 94 des 257 tours de la course. Le quatrième gain de Bell cette saison a brisé une égalité avec Kyle Larson pour le plus grand nombre de victoires en 2018.

Bell a glissé au quatrième rang lors de la première relance en prolongation, mais un drapeau rouge a stoppé la course. Il a repris les devants en dépassant Justin Allgaier par l’intérieur.

Allgaier, qui avait gagné l’épreuve en Iowa en juin, a terminé en deuxième position. Il a été suivi de Kyle Benjamin et Ross Chastain.