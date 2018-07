NEW YORK — Les Yankees de New York ont fait l’acquisition du joueur de premier but des Cardinals de St. Louis Luke Voit en retour des releveurs Chasen Shreve et Giovanny Gallegos, samedi soir.

La formation new-yorkaise a également obtenu en retour un montant d’argent destiné à l’embauche de joueurs internationaux.

Il s’agit de la troisième transaction des Yankees dans les cinq derniers jours, après avoir mis la main sur le releveur Zach Britton des Orioles de Baltimore et le lanceur partant J.A. Happ des Blue Jays de Toronto.

En 40 présences au monticule cette saison Shreve, âgé de 28 ans, présente un dossier de 2-2 et une moyenne de points mérités de 4,26.

À 26 ans, Gallegos a été utilisé à quatre reprises par les Yankees depuis le début de la présente campagne. Il a obtenu un sauvetage.

Voit a pour sa part cogné un circuit et récolté trois points produits en huit matchs dans l’uniforme des Cardinals. Le premier but de 27 ans a davantage évolué dans les rangs mineurs, au niveau AAA, cette saison.