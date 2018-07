COOPERSTOWN, N.Y. — L’ancienne vedette des Expos de Montréal Vladimir Guerrero a officiellement été intronisé au Temple de la renommée du baseball majeur dimanche après-midi à Cooperstown.

C’est avec la casquette des Angels d’Anaheim que Guerrero est devenu le premier joueur de position originaire de la République dominicaine à être admis dans la prestigieuse enceinte de l’État de New York. Seulement deux de ses compatriotes ont réalisé pareil exploit avant lui, soit les lanceurs Juan Marichal, en 1983, et Pedro Martinez, un autre ancien des Expos, en 2015.

Dans un discours prononcé en Espagnol qui a duré moins de quatre minutes, incluant les traductions en anglais de l’interprète Jose Mota, un descripteur aux matchs des Angels, Guerrero a pris le temps de remercier le Canada et Montréal pour lui avoir donné l’opportunité de jouer dans les Ligues majeures.

Il a aussi mentionné les noms de ses deux principaux gérants au Baseball majeur soit Felipe Alou avec les Expos et Mike Scioscia avec les Angels tout en se disant honoré de faire partie d’un groupe de joueurs intronisés qui inclut le troisième but Chipper Jones (Braves d’Atlanta), le stoppeur Trevor Hoffman (Padres de San Diego), le lanceur partant Jack Morris (Tigers de Detroit), le joueur de premier but Jim Thome (Indians de Cleveland) et l’arrêt-court Alan Trammell (Tigers de Detroit).

Avant son discours, Guerrero a reçu la plaque commémorant sa place à Cooperstown.

Cette plaque le décrit comme un incroyable joueur de talent doté de cinq grandes qualités originaire de la République dominicaine, reconnu pour son approche caractéristique dans le rectangle des frappeurs et sa combativité dans le champ extérieur et sur les sentiers.

«Couvrait le marbre avec un élan énergique qui l’a mené à une moyenne au bâton en carrière de ,318 avec 449 coups de circuit. A atteint le plateau des 100 points produits dix fois et a frappé au moins 30 circuits en huit occasions. A fait marquer 126 points et mérité le titre de joueur le plus utile dans la Ligue américaine en 2004, à sa première saison avec les Angels après huit années avec les Expos de Montréal à titre de phénomène. A mené tous les voltigeurs sur une période de dix ans au chapitre des assistances, a été élu neuf fois comme joueur étoile et remporté huit fois le Bâton d’Argent», peut-on lire sur la plaque.