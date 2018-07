ST. ANDREWS, Royaume-Uni — Miguel Angel Jimenez a remporté l’Omnium britannique sénior, dimanche, devançant le champion en titre, Bernhard Langer, par un coup.

Jimenez a réussi trois oiselets et il a commis un boguey, remettant une carte de 69 (moins-3) pour montrer un pointage cumulatif de moins-12 sur l’historique parcours du Old Course à St. Andrews.

L’Espagnol a joué une ronde pratiquement sans faille, dont tous les golfeurs professionnels rêveraient de jouer lors d’une ronde finale à St. Andrews, et ce, malgré des conditions climatiques difficiles.

Langer a bouclé le parcours en 68 coups, mais il n’a pas été en mesure de forcer la tenue d’une prolongation.

Le Canadien Stephen Ames a été dans la course au titre pendant tout le tournoi. Il a signé une carte de 69 en quatrième ronde, terminant au troisième rang à moins-10, à égalité avec les Américains Kirk Triplett (69) et Scott McCarron (68).