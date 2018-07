CINCINNATI — Luis Castillo a alloué quatre coups sûrs en sept manches de travail, Scooter Gennett a cogné un circuit de deux points et les Reds de Cincinnati ont conclu leur longue séquence à domicile avec une troisième victoire consécutive devant les Phillies de Philadelphie, 4-0, dimanche.

Phillip Ervin et Curt Casali ont tous les deux récolté un point produit du côté des Reds, qui ont remporté une série de quatre matchs face aux Phillies pour la première fois depuis les 21 dernières années.

Castillo (6-8) a alloué quatre coups sûrs et un but sur balles, tout en retirant neuf frappeurs sur des prises. Il s’agissait de sa première victoire par décision en six départs. Il a retiré 14 des 15 derniers frappeurs auxquels il a fait face et le seul frappeur envoyé sur les sentiers durant cette séquence a été éliminé sur un double jeu.

Les Reds ont signé un sixième gain en sept matchs.

Les Phillies, meneurs de la section Est de la Ligue nationale, ont quant à eux encaissé un troisième revers consécutif.

Dodgers 1 Braves 4

Sean Newcomb était à un retrait près de lancer le premier match sans point ni coup des Braves d’Atlanta depuis 1994, mais Chris Taylor en a décidé autrement, permettant tout de même aux locaux de défaire les Dodgers de Los Angeles 4-1.

Alors qu’il y avait deux retraits en neuvième manche, Taylor a mis fin au compte de fées en frappant un simple alors qu’il faisait face à un compte de deux balles deux prises. Après 134 lancers, le gaucher de 25 ans a quitté le terrain sous les applaudissements de la foule.

Newcomb (10-5) a cédé sa place à Dan Winkler après avoir retiré huit frappeurs sur des prises et avoir alloué un but sur balles.

Taylor a par la suite franchi le marbre grâce à un simple de Manny Machado.

Newcomb a retiré les 15 premiers frappeurs auxquels il a fait face avant de concéder un but sur balles à Yasiel Puigs en sixième et il fut le seul joueur à se rendre au premier but jusqu’en neuvième manche.

De l’autre côté, Ross Stripling (8-3)a pour sa part alloué quatre points, sept coups sûrs et un but sur balles en quatre manches.

Nationals 0 Marlins 5

Jose Urena et trois releveurs se sont succédé afin de limiter l’adversaire à deux coups sûrs et les Marlins de Miami ont blanchi les Nationals de Washington 5-0 afin de partager les honneurs dans la série de quatre matchs.

Urena (3-10) a conservé une dossier immaculé durant six manches, allouant qu’un seul coup sûr. Adam Conley, Brad Ziegler, et Drew Steckenrider ont tous les trois oeuvré durant une manche en relève pour les Marlins.

Les Marlins ont été surclassés par leurs adversaires 19-4 lors des deux premiers duels de la série avant de limiter les Nationals à un point et sept coups sûrs lors des deux dernières rencontres.

Les Nationals ont perdu sept de leurs 12 dernières rencontres.

Jeremy Hellickson (4-2) a alloué cinq points, dont trois mérités, et huit coups sûrs en quatre manches et deux tiers.

Mets 1 Pirates 0

Zack Wheeler a été solide durant six manches et a produit le seul point de la rencontre, menant les Mets de New Yorks vers un gain de 1-0 contre les Pirates de Pittsburgh.

Wheeler (5-6) a alloué cinq coups sûrs et un but sur balles en plus de retirer sept frappeurs au bâton. Le lanceur a aidé son équipe dans la victoire des deux côtés de la plaque, inscrivant un double d’un point en cinquième manche. Il a mis la main sur sa troisième victoire consécutive après avoir concédé six points en 14 manches et deux tiers lors des deux dernières rencontres.

Les deux équipes ont divisé les honneurs dans cette série de quatre matchs. Les Pirates ont encaissé un quatrième revers seulement à leurs 19 derniers matchs.

Le releveur Anthony Swarzak a retiré tous les joueurs en neuvième afin de récolter son troisième sauvetage.

Joe Musgrove (4-5) avait réussi à museler l’adversaire jusqu’en cinquième manche, lorsqu’il a accordé un simple à Austin Jackson.