BOSTON — Nathan Eovaldi a été solide pendant sept manches à son premier départ avec sa nouvelle équipe, J.D. Martinez a produit les trois points des Red Sox de Boston, qui ont blanchi les Twins du Minnesota 3-0, dimanche.

Martinez a frappé un double, un simple et il a soutiré un but sur balles. Andrew Benintendi a ajouté deux coups sûrs pour les Red Sox, qui ont remporté 18 de leurs 22 dernières parties. Les meneurs de la section Est de l’Américaine détiennent la meilleure fiche des Majeures (74-33).

Les Twins ont complété leur voyage de 10 matchs à l’étranger avec un dossier de 4-6, perdant trois des quatre affrontements de cette série.

Acquis des Rays de Tampa Bay mercredi, Eovaldi (4-4) a accordé quatre coups sûrs. Matt Barnes s’est occupé de la huitième manche et Craig Kimbrel a enregistré son 33e sauvetage de la saison à la suite de son travail en neuvième.

Jose Berrios (10-8) a été dans l’embarras lors de chaque manche qu’il a lancée. Il a concédé trois points, neuf coups sûrs et trois buts sur balles en quatre manches et deux tiers à son premier départ en carrière au Fenway Park.

Le double de Martinez en deuxième manche a porté le pointage à 2-0. En quatrième, Benintendi a cogné un double sur le monstre vert et Martinez a suivi avec un simple productif.

Royals 3 Yankees 6

J.A. Happ a connu des débuts souhaités avec sa nouvelle équipe, ne donnant qu’un point en six manches, et les Yankees de New York ont vaincu les Royals de Kansas City 6-3.

Trois jours après avoir été acquis des Blue Jays de Toronto, Happ a amené un blanchissage jusqu’en cinquième manche avant d’allouer un circuit en solo à Salvador Perez. Happ (11-6) a permis un but sur balles pour mettre fin à une séquence de quatre départs sans victoire.

Aroldis Chapman a fermé les livres en neuvième manche, récoltant un 28e sauvetage cette saison.

Les Yankees ont amorcé la journée à cinq matchs et demi des Red Sox de Boston, qui mènent la section Est de l’Américaine. Happ se joint à une impressionnante rotation de partants composée de Luis Severino, Masahiro Tanaka, CC Sabathia et Sonny Gray.

Aaron Hicks a claqué une longue balle de deux points en première manche contre Burch Smith (1-2). Hicks a ajouté un double et un simple pour les Yankees, qui ont gagné trois des quatre affrontements contre les Royals.

Smith a lancé pendant quatre manches, concédant cinq points, cinq coups sûrs et trois buts sur balles.

Indians 8 Tigers 1

Yonder Alonso, Melky Cabrera et Edwin Encarnacion ont tous frappé un circuit, Corey Kluber a lancé jusqu’en huitième manche et les Indians de Cleveland ont écrasé les Tigers de Detroit 8-1.

Rajai Davis a ajouté un triple et deux doubles pour les Indians, qui ont gagné deux des trois parties contre les Tigers pour accentuer leur avance au sommet de la section Centrale de l’Américaine.

Kluber (13-6) a alloué un point, cinq coups sûrs et un but sur balles en sept manches et un tiers au monticule. Il revenait de deux départs difficiles, mais il a gagné ses trois sorties contre les Tigers cette saison.

Le partant des Tigers, Jordan Zimmermann (4-3), a pour sa part permis cinq points et six coups sûrs en seulement trois manches.

Les Indians ont dominé les Tigers 16-5 au chapitre des coups sûrs.

Rays 5 Orioles 11

Adam Jones a placé trois balles en lieu sûr et il a produit un point, guidant les Orioles de Blatimore vers un gain de 11-5 aux dépens des Rays de Tampa Bay.

Les Orioles, qui amorcent une reconstruction, devraient se départir de Jones avant la date limite des transactions, le 31 juillet. Le voltigeur de 31 ans sera joueur autonome à la fin de la campagne.

Chris Davis a réussi deux circuits de deux points alors qu’Austin Wynns et Jonathan Schoop ont frappé un coup de quatre buts pour les Orioles.

Dylan Bundy (7-9) a accordé trois points et quatre coups sûrs en sept manches de travail pour les vainqueurs. Il lançait après avoir bénéficié de seulement trois jours de repos.

C.J. Cron a claqué deux longues balles en solo et Jake Bauers a cogné un circuit pour les Rays, qui ont échangé pas moins de trois lanceurs au cours de la dernière semaine.