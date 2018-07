OAKVILLE, Ont. — Dustin Johnson a éloigné ses plus proches adversaires et a remis une carte de 66 (moins-6) pour mettre la main sur le titre de l’Omnium canadien, dimanche.

Faisant partie d’une quadruple égalité en tête du classement la veille, Johnson a coiffé ses adversaires en route vers la victoire après un délai de pluie de près de deux heures.

Le no 1 mondial avait terminé au second rang lors des éditions de 2013 et de 2016 du tournoi. Cette fois-ci, rien, ni même la pluie, n’a été en mesure de l’arrêter. Il a conclu son parcours avec un pointage cumulatif de moins-23.

Byeong Hun An (69) et Whee Kim (69) se sont hissés au deuxième rang du classement de ce tournoi doté d’une bourse totale de 6,2 millions $. Keegan Bradley a pour sa part disputé une ronde finale de 64 pour grimper au troisième échelon.

Mackenzie Hughes (68) de Dundas, Ont., a obtenu le meilleur résultat canadien. Le représentant de l’unifolié a s’est emparé de la huitième place, à moins-15.

Ryan Yip (70), Roger Sloan (68), Chris Crisologo (69), David Hearn (72), ont respectivement pointé au 22e, 37e, 45e et 61e échelon.

Ben Silverman (75) et Nick Taylor (77) ont tous les deux connu beaucoup d’ennuis lors de la ronde finale. Les deux Canadiens ont été relégués au 71e rang.

Pat Fletcher a été le dernier canadien à remporter l’Omnium canadien en 1954.

Johnson, qui a amorcé la ronde finale en compagnie de Kim, Hun An et Kevin Tway au premier rang, a réalisé sept oiselets et un boguey afin de se frayer un chemin en tête.

Un orage qui passait dans le secteur du club de golf Glen Abbey a interrompu la partie durant une heure 45 minutes.