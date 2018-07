NEW YORK — Les Rangers de New York se sont entendus sur les termes d’un contrat d’un an avec le joueur autonome avec restrictions Kevin Hayes, lundi.

L’attaquant touchera un salaire de 5,175 millions $ pour la prochaine saison.

Avec cette entente, les Rangers ont de nouveau évité l’arbitrage. L’attaquant Jimmy Vesey et le défenseur Brady Skjei ont également tous les deux accepté les contrats offerts par la formation new-yorkaise la semaine dernière.

L’attaquant Ryan Spooner, acquis des Bruins de Boston en retour de Rick Nash à la date limite des transactions, devra assister à l’audience d’arbitrage prévue samedi.

Hayes a connu sa meilleure saison en carrière l’an dernier, inscrivant 25 buts et 19 aides en 76 matchs. L’attaquant de 26 ans a récolté 73 buts et 101 mentions d’assistance en 310 rencontres en carrière dans l’uniforme des Rangers.