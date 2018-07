BOSTON — Blake Swihart a mis un terme au débat en 13e manche en claquant un double et a permis aux Red Sox de Boston de finalement l’emporter 2-1 sur les Phillies de Philadelphie, lundi soir.

Cette victoire permet ainsi à Boston de se forger une importante avance de six matchs devant les Yankees de New York au classement de la section Est de la Ligue américaine.

Hector Velazquez (7-0) a obtenu la victoire en n’accordant aucun point en début de 13e. Austin Davis (1-1) a encaissé le revers, concédant un simple à Eduardo Nunez après avoir été parfait en 12e manche. Luis Garcia, le 12e lanceur employé par les Phillies, a retiré Brock Holt grâce à des prises, mais il a permis à Nunez de voler le deuxième but.

Swihart a envoyé une flèche sur le tout premier lancer auquel il a fait face. Il s’agissait de son premier point vainqueur en carrière.

Les Red Sox ont remporté 19 de leurs 23 derniers affrontements. Ils détiennent le meilleur dossier du circuit Manfred (75-33) et ont une avance de 42 matchs au-dessus de la barre des ,500 pour la première fois depuis la fin de la saison 1946.

Le partant des Red Sox, David Price, a alloué qu’un seul point — un simple à Maikel Franco en deuxième. En cinquième, Nunez a brisé l’égalité en frappant un triple.

Herrera a frappé un double avec deux retraits en huitième et Price a alloué un but sur balles à Franco avant que Jorge Alfaro frappe une flèche qui a abouti dans le gant de Mookie Betts pour mettre un terme à la menace.

Indians 4 Twins 5

Mitch Garver a dénoué l’impasse en neuvième manche en frappant un double d’un point et les Twins du Minnesota ont battu les Indians de Cleveland 5-4.

Jose Ramirez a cogné deux circuits pour rejoindre J.D. Martinez au premier rang de la MLB à ce chapitre avec une récolte de 32 longues balles, mais les Indians n’ont pas été en mesure de tenir le fort.

Miguel Sano, qui avait frappé un simple d’un point auparavant et qui a obtenu un rendement de 2 en 3 au bâton, amorcé la neuvième manche avec un but sur balles de Neil Ramirez (0-1). Ehire Adrianza a parcouru les sentiers grâce à un amorti-sacrifice de Jake Cave et Garver a par la suite envoyé son coéquipier au bercail grâce à une claque au centre gauche du terrain.

Fernando Rodney (3-2) a été solide en neuvième, réussissant un tour de maître en retirant Yonder Alonso avec des coureurs au deuxième et au troisième but.