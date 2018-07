CALGARY — Mary Moran a été nommée chef de la direction du groupe de travail en vue d’une éventuelle candidature de Calgary pour les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2026.

Moran a été présentée lors d’une conférence de presse au parc olympique du Canada, l’un des sites historiques des Jeux d’hiver de 1988 à Calgary.

En tant que PDG, Moran est la principale stratège d’une candidature aux côtés de Scott Hutcheson, membre du conseil d’administration bénévole de Calgary 2026.

Afin d’avoir le temps pour assumer son nouveau rôle, Moran prendra congé de son poste de présidente et chef de la direction de la société à but non lucrative Calgary Economic Development.

La ville de Calgary n’a pas encore pris la décision finale de soumettre sa candidature. La date limite pour faire connaître son intention est fixée à janvier 2019.

Un référendum servira à sonder l’intérêt de la population en vue d’une possible candidature plus tard cette année.