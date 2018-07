Les Diamondbacks de l’Arizona ont acquis le releveur droitier Brad Ziegler, donnant plus de profondeur à leur enclos en vue de la course au championnat et cédant en retour le releveur Tommy Eveld (AA) aux Marlins de Miami.

Ziegler, âgé de 38 ans, présente une fiche de 1-5 et une moyenne de points mérités de 3,98. Sa moyenne s’élevait à 7,88, le 1er juin, mais il n’a accordé que deux points en 28 manches depuis.

Il en est à la dernière année d’un contrat de deux ans au montant de 16 millions $ US, ce qui a incité les Marlins, désireux de réduire leur masse salariale, à l’échanger puisqu’ils occupent la dernière position dans la section Est. Les Diamondbacks, eux, sont engagés dans une lutte avec les Dodgers de Los Angles et les Rockies du Colorado pour le championnat de la section Ouest de la Ligue nationale.

Le droitier Eveld, âgé 24 ans, a une moyenne de 1,1 en 32 matchs dans les ligues mineures cette saison. Il est originaire de Miami.

Ziegler a obtenu 30 victoires préservées pour les Diamondbacks en 2015. L’année suivante, il a été échangé à Boston avant de se joindre aux Marlins.

À Cleveland, en quête de renfort au champ extérieur, les Indians ont acquis le voltigeur de centre Leonys Martin des Tigers de Detroit.

Les Indians ont également mis la main sur le droitier Kyle Dowdy dans ce transfert en retour du jeune arrêt-court Willi Castro.

Les Indians, meneurs de la section Centrale de la Ligue américaine, étaient à la recherche d’un voltigeur depuis des semaines et ils ont conclu l’affaire quelques heures avant la date limite des transferts.

Les Cardinals de St. Louis ont par ailleurs cédé le voltigeur Tommy Pham aux Rays de Tampa Bay en retour de trois joueurs des ligues mineures — le voltigeur Justin Williams, le lanceur gaucher Genesis Cabrera et le droitier Roel Ramirez.

Pham, âgé de 30 ans, était membre de l’organisation des Cardinals depuis qu’il a été repêché en 2006. Il a maintenu une moyenne de .248 cette saison avec 14 circuits et 41 points produits.