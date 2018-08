WASHINGTON — Les Nationals de Washington n’ont pas apprécié que Shawn Kelley livre ses états d’âme en public et la formation de l’Est de la Nationale a décidé de le désigner pour assignation.

Lundi, dans la retentissante victoire de 25-4 des Nats aux dépens des Mets de New York, Shelley n’a pas semblé apprécier son passage dans la rencontre en neuvième, lançant son gant au sol au monticule en plus de jeter de longs regards dans l’abri.

Le gérant des Nationals, Dave Martinez, et leur directeur général, Mike Rizzo, ont tous deux indiqué que les gestes de Kelley étaient irrespectueux et non professionnels.

Âgé de 34 ans, Kelley a été embauché par les Nationals en décembre 2015 et a disputé 135 matchs avec l’équipe. En 35 présences cette saison, il a compilé une moyenne de points mérités de 3,34. Il a disputé 424 matchs, tous en relève, avec quatre formations en 10 ans dans les Majeures, affichant une m.p.m. de 3,73.

Les Nationals ont rappelé le droitier Jimmy Cordero de leur club-école AAA de Syracuse afin de le remplacer au sein de la formation.