MONTRÉAL — Les Ontariennes Bianca Andreescu et Carol Zhao ont obtenu les deux derniers laissez-passer disponibles pour le tableau principal féminin de la Coupe Rogers, présenté à Montréal, a dévoilé Tennis Caanda mercredi.

Du côté masculin, Félix Auger-Aliassime, Peter Polansky et Vasek Pospisil (Vancouver, BC) ont obtenu une invitation pour la portion du tournoi disputée à Toronto.

Ces détenteurs de laissez-passer font grimper à huit le nombre de Canadiens qui prendront part aux tableaux principaux. Auger-Aliassime, Polansky et Pospisil se joindront à Milos Raonic et Denis Shapovalov, tandis qu’Andreescu et Zhao accompagneront Eugenie Bouchard, dont le laissez-passer avait déjà été confirmé plus tôt ce mois-ci.

Deuxième meilleure joueuse du pays en vertu de son 138e rang, Zhao sera du tableau principal de la Coupe Rogers pour la troisième fois de sa carrière et tentera de franchir le premier tour pour une première fois. Andreescu, 181e, se retrouve au tableau principal de la Coupe Rogers pour une deuxième année consécutive.

Auger-Aliassime, 134e au monde, disputera le tableau principal du tournoi pour la première fois après avoir dû faire l’impasse sur la compétition l’an dernier en raison d’une blessure.

Pour Pospisil, 92e, il s’agira d’une huitième participation dans le Masters 1000 canadien, tandis que Polansky, qualifié pour les trois premiers majeurs de la saison et qui pointe au 122e échelon, en sera à une 11e participation.

L’organisme en également profité pour annoncer les laissez-passer pour la qualification. Ils ont été remis à Françoise Abanda (191e), Rebecca Marino (310e) et Katherine Sebov (286e), alors qu’une place supplémentaire est réservée à la gagnante d’un tournoi de préqualification ayant lieu cette semaine au stade IGA.

Les deux derniers laissez-passer pour les qualifications avaient été échangés pour une place au tableau principal du tournoi de Hobart, au début de la saison 2018, et une autre pour les qualifications du tournoi de Miami de 2019.

À Toronto, Stanislas Wawrinka, triple champion en Grand Chelem présentement classé au 201e rang mondial à la suite de deux opérations au genou gauche en 2017, obtiendra son invitation pour les qualifications, tout comme Filip Peliwo (203e) et Brayden Schnur (249e).

Un autre laissez-passer sera dévoilé dans les prochains jours.

En double, deux équipes toutes canadiennes ont reçu un laissez-passer pour le tableau principal. Daniel Nestor disputera pour la dernière fois le tournoi aux côtés de Pospisil, alors qu’Auger-Aliassime et Shapovalov feront la paire.

Les laissez-passer pour l’épreuve du double de Montréal seront annoncés dans les prochains jours.