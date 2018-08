WINNIPEG — Les Jets de Winnipeg ont accordé un contrat d’un an, à deux volets, à l’attaquant Nic Petan.

S’il évolue dans la LNH la saison prochaine, Petan recevra un salaire de 874 125$.

Âgé de 23 ans, l’attaquant originaire de la Colombie-Britannique a marqué deux buts en 15 parties avec les Jets l’an dernier.

En 2017-2018, il a aussi participé à 52 rencontres avec le Moose du Manitoba, le club-école des Jets dans la Ligue américaine, et amassé 52 points dont 15 buts. Il a ajouté un but et trois mentions d’aide en neuf matchs des séries.

Choix de deuxième ronde des Jets — 43e au total — en 2013, Petan totalise cinq buts et 16 mentions d’aide en 95 parties.