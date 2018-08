WASHINGTON — Tommy Milone a livré une solide performance de sept manches au monticule, Anthony Rendon a frappé un circuit et les Nationals de Washington ont vaincu les Mets de New York 5-3 mercredi après-midi.

Avec ce gain, les Nationals ont complété un balayage de leur série de deux matchs et ramené leur fiche au-delà du seuil de ,500.

Appelé pour remplacer Stephen Strasburg, blessé, Milone (1-0) a bien varié ses lancers et n’a été que très peu menacé en route vers sa première victoire dans les Ligues majeures depuis le 14 avril 2017 alors qu’il jouait avec les Brewers de Milwaukee.

Milone a concédé un circuit en solo à Jose Reyes en cinquième manche et deux simples. Il a inscrit neuf retraits sur des prises et n’a donné aucun but sur balles.

Après avoir écrasé les Mets 25-4 mardi soir, les Nationals sont rapidement tombés à bras raccourcis sur les offrandes de Noah Syndergaard (6-2).

En première manche, Bryce Harper a cogné un simple bon pour un point. En troisième, Rendon a claqué son 16e circuit de la saison, bon pour deux points.

Depuis qu’il a assisté à la naissance de son premier enfant, Rendon a fait marquer six points en deux matchs.

Dans la défaite, Reyes a cogné un deuxième circuit, une autre claque en solo, celle-là contre Ryan Madson. Il s’agissait de son 11e match en carrière avec plus d’un circuit, et de son premier depuis le 8 septembre.

Deux erreurs des Mets en huitième ont permis aux Nationals de se bâtir une avance de 5-2.

Wilmer Flores a répliqué avec un circuit en neuvième contre Kelvin Herrera.