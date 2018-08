NEW YORK — L’attaque a repris du poil de la bête dans le Baseball majeur.

Après un creux historique pendant les trois premiers mois de la campagne qui a inquiété les hauts dirigeants de la MLB, la moyenne au bâton des grandes ligues en juillet a été de ,255, selon Elias Sports Bureau, faisant passer la moyenne globale de ,246 à ,248. À moins que les joueurs ne maintiennent une moyenne de ,251 pendant les deux derniers mois de la campagne, la moyenne de la saison serait la plus basse depuis 1972, alors que les frappeurs des deux ligues avaient terminé à ,242.

Il y a eu 6546 coups sûrs contre 6195 retraits sur des prises en juillet, renversant l’anomalie lors de deux des trois premiers mois, alors que le nombre de retraits au bâton a été supérieur au nombre de coups sûrs.

Au total, les frappeurs des Majeures ont été retirés plus de fois sur trois prises (27 285) qu’ils n’ont frappé en lieux sûrs (27 218) avec environ le tiers de la campagne à jouer. À ce rythme, les frappeurs de la MLB seront retirés 41 207 fois sur trois prises, ce qui constituerait une 11e nouvelle marque d’affilée à ce chapitre. La marque actuelle est de 40 104. En 2008, il n’y a eu «que» 32 884 retraits au bâton.

Après avoir établi un record avec une moyenne de 2,51 circuits par match l’an passé, les frappeurs des Majeures ont un rythme moins soutenu en 2018, avec en moyenne 2,29 par rencontre. En juillet, ils ont frappé 857 coups de quatre buts en 373 matchs, soit une moyenne de 2,30.

Il se peut que la météo ait influencé les statistiques des premiers mois, puisque la balle voyage davantage par temps chaud. Aux États-Unis, le mois d’avril a été le plus froid depuis 1997, selon les Services météorologiques nationaux. Le mois de mai a été le plus chaud de l’histoire, tandis que juin s’est classé au troisième rang des 124 dernières années. Les données pour juillet seront connues plus tard cette semaine.

Les dirigeants du baseball ont quant à eux attribué le creux de vague offensif aux défensives spéciales, largement utilisées, ainsi qu’aux plus nombreux changements de lanceurs.

«Nous croyons qu’il est de notre devoir de surveiller de près ce qui se passe dans la façon dont le sport est joué, a déclaré le commissaire, Rob Manfred, lors du match des étoiles. Les changements que l’on voit sont mis en place par des gens brillants, qui veulent gagner plus de matchs de baseball.

«Pour nous, il s’agit d’établir à quel moment nous souhaitons intervenir. Il y a consensus parmi les propriétaires que nous devrions avoir une conversation très sérieuse sur la façon dont le baseball devrait être joué.»

Les dirigeants sont aussi inquiets des assistances. La moyenne annuelle de 28 863 est en baisse de 5,2 pour cent par rapport aux 30 453 spectateurs par matchs qui avaient franchi les guichets des stades des Mjeures après le mois de juillet en 2017. Cette saison pourrait être la première sous la barre des 30 000 personnes par match depuis 2003. La MLB a parlé de la météo pour expliquer cette baisse — 44 matchs ont été reportés et plusieurs rencontres de début de saison ont été jouées par temps glacial. Mais la réaction des partisans aux nouvelles façons de jouer et à la non-compétitivité de plusieurs clubs doivent aussi être mises en cause.

Les joueurs sont réticents à apporter des changements à la façon de jouer et d’obtenir un consensus dans leurs rangs a été difficile.

«Au cours des cinq dernières années, nous avons vu plus de changements à la façon de jouer que lors de plusieurs années auparavant, a déclaré le directeur général de l’Association des joueurs, Tony Clark, le mois dernier. Les gars en sont inquiets, car ils ne veulent pas atteindre un point où les partisans qui ont toujours aimé ce sport ne l’abandonnent, tout comme ils ne veulent pas décourager la nouvelle génération de partisans. Ils se sentent concernés par cette situation.»