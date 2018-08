MINNEAPOLIS — Carlos Carrasco a enregistré dix retraits au bâton et blanchi l’adversaire pendant plus de sept manches dans un gain de 2-0 des Indians de Cleveland contre les Twins du Minnesota mercredi après-midi.

Absent pendant trois semaines en raison d’une meurtrissure au coude avant son retour au jeu le 6 juillet, Carrasco (13-5) a remporté un quatrième départ d’affilée depuis son retour. À ses huit derniers départs, il totalise 63 retraits au bâton.

Brad Hand a inscrit les cinq derniers retraits du match et a signé un deuxième sauvetage avec les Indians, qui détiennent une avance de dix matchs sur les Twins au sommet de la section Centrale de la Ligue américaine.

Les Indians, qui ont gagné une série face aux Twins pour la première fois en quatre tentatives cette saison, n’ont alloué que 13 points lors de leurs six dernières rencontres.

Les Indians ont marqué leur premier point contre le releveur Matt Magill lorsque Rajai Davis a sprinté du troisième but au moment où Jose Ramirez tentait de voler le deuxième but. Davis n’a toutefois pas été crédité d’un vol du marbre.

Yan Gomes a doublé l’avance des Indians avec un simple contre Fernando Rodney.

Reds 4 Tigers 7

Jose Iglesias a fait marquer trois points, Jim Adduci a frappé la longue balle et les Tigers de Detroit ont surmonté une blessure au lanceur Mike Fiers pour vaincre les Reds de Cincinnati 7-4.

Ce faisant, les Tigers ont balayé les honneurs de la série de deux matchs.

Fiers a quitté la rencontre après la deuxième manche avec une meurtrissure au tibia gauche, survenue après une balle frappée par Mason Williams. Des radiographies n’ont décelé aucune fracture, mais on ignore s’il pourra effectuer son prochain départ.

Drew VerHagen (2-2) a été le premier de six releveurs à prendre le relais et n’a donné aucun point en trois manches. Shane Greene a signé un 23e sauvetage en 36 opportunités.

Sal Romano (6-9) a subi la défaite après avoir été victime de quatre points et huit coups sûrs en cinq manches et un tiers.

Iglesias a cogné un double bon pour deux points en deuxième manche, et Adduci a ajouté un circuit en solo en quatrième. Les Tigers ont porté la marque 6-0 en sixième manche grâce à un double de Ronny Rodriguez, un simple d’Iglesias et une erreur du voltigeur de gauche Phillip Ervin.

Les Reds ont marqué leurs quatre points en septième manche, dont deux à l’aide d’un double de Curt Casali.

Orioles 7 Yankees 5

Sonny Gray n’a pas complété la troisième manche face à l’équipe présentant le pire dossier dans les Ligues majeures et les Yankees de New York ont subi un revers de 7-5 aux mains des Orioles de Baltimore.

Même si l’instructeur au troisième-but Phil Nevin a semblé livrer un sermon aux joueurs pendant une interruption du jeu causée par la pluie, les Yankees (68-38) ont glissé à cinq matchs et demi des Red Sox de Boston (75-34), à la veille du premier d’une série de quatre matchs au Fenway Park.

Selon Elias Sports Bureau, c’est la première fois depuis l’avènement des sections au Baseball majeur, en 1969, que deux formations de la même section amorcent le mois d’août avec un pourcentage de victoires de ,640 ou plus.

Dans la défaite, Gleyber Torres a cogné deux circuits, un coup en solo en deuxième manche et une claque de trois points en neuvième.

Gray (8-8) affichait un dossier de 3-0 contre les Orioles cette saison et avait gagné trois départs d’affilée pour la première fois en un an. Toutefois, il a été victime de sept points, huit coups sûrs et deux buts sur balles en deux manches et deux tiers. Sa moyenne de points mérités s’élève maintenant à 5,56.

Il a été remplacé par Lance Lynn, qui faisait ses débuts avec les Yankees. En quittant le monticule, Gray a été hué par les spectateurs.

Alex Cobb (3-14) a été crédité d’une première victoire depuis le 5 juin contre les Mets de New York. En six manches, il a donné un point et sept coups sûrs et permis aux Orioles d’interrompre une séquence de 11 revers à l’étranger.