MONTRÉAL — Après avoir pris de l’expérience en Allemagne, en Italie et en France, Éric Bédard sera de retour au sein du programme canadien à titre d’entraîneur de l’équipe nationale masculine sur courte piste.

Patinage de vitesse Canada en a fait l’annonce dans un communiqué, dans lequel on précise que l’ex-athlète de Saint-Thècle entrera en fonction le 13 août. Bédard succède à Derrick Campbell, qui a quitté en juin pour devenir l’entraîneur-chef de l’équipe nationale de la Chine.

«Éric amène non seulement avec lui une vaste expérience qu’il a cumulée à l’échelle internationale et qui viendra bonifier notre programme masculin dans sa quête de médailles à la Coupe du monde, aux Championnats du monde et aux Jeux olympiques, mais il a aussi une vision d’ensemble et du vécu qui lui permettent de comprendre comment la structure de développement au Canada engendre des performances soutenues vers 2022 et au-delà, a affirmé le chef du sport à Patinage de vitesse Canada, Shawn Holman.

Après avoir remporté quatre médailles en trois Jeux olympiques en tant qu’athlète, Bédard a été l’entraîneur en chef de l’équipe sur courte piste de l’Allemagne pour les Jeux de Vancouver en 2010, puis pour la formation de l’Italie à Sotchi en 2014, où ses athlètes ont obtenu trois médailles.

Il s’est ensuite envolé pour la France pour occuper ces mêmes fonctions pendant un an, avant de revenir au Canada en tant que Gestionnaire des programmes de haute performance sur courte piste à l’Anneau olympique de Calgary de 2015 à 2018.

Depuis 2016, il était également le directeur de la haute performance à l’Association de patinage de vitesse de l’Ontario.

À travers ses différentes opportunités professionnelles, il a également partagé son expertise en organisant des séances de formation en vue du développement des entraîneurs et des athlètes.

«De revenir à l’aréna Maurice-Richard et à Montréal à la suite de ma retraite en 2006, et après tant d’années à l’extérieur, est très spécial, notamment dans ce rôle prestigieux et prisé à travers le monde, a déclaré Bédard par voie de communiqué.

«Je me rappelle mes débuts à Saint-Thècle, en Mauricie, et d’avoir maintenant l’opportunité d’entraîner les meilleurs patineurs de vitesse au monde ici, à Montréal, est quelque chose dont je suis très fier. Et surtout, je suis très excité à l’idée de pouvoir contribuer au succès de mon pays.»

Bédard considère que son travail sera d’assurer la progression de l’équipe en place mais aussi de la génération à venir, «dans l’espoir de poursuivre la tradition d’excellence du patinage de vitesse sur courte piste canadien en route vers les Jeux de 2022 et aussi ceux qui suivront.

«L’an dernier, nous avons vu le grand potentiel de cette équipe, notamment dans le cas de Samuel Girard avec sa médaille d’or au 1000 m et ses deux quatrièmes positions aux Jeux olympiques, ainsi que l’équipe du relais qui est revenue de Pyeongchang avec la médaille de bronze, mais également Charles Hamelin, qui est allé chercher le titre de champion du monde», a-t-il rappelé.

Éric Bédard a décoché l’or olympique au relais ainsi que le bronze au 1000 m en 1998 à Nagano, l’or au relais en 2002 à Salt Lake City, et l’argent au relais en 2006 à Turin, en Italie. Il a été intronisé au sein du Temple de la renommée du Comité olympique canadien en 2004, celui de Patinage de vitesse Canada en 2008, puis au sein du Panthéon des sports du Québec en 2011.