OAKLAND, Calif. — Le lanceur Sean Manaea a été efficace jusqu’en septième manche, Jonathan Lucroy a fait marquer quatre points et les Athletics d’Oakland ont facilement vaincu les Blue Jays de Toronto 8-3 mercredi après-midi.

Ce faisant, les Athletics ont remporté chacune des sept rencontres entre les deux équipes cette saison. Ce balayage de la série saisonnière est leur premier face à la formation torontoise.

Franklin Barreto a claqué un circuit et a fait marquer trois points. Lucroy a ajouté trois coups sûrs.

Dans la défaite, Russell Martin a cogné la longue balle, une claque de deux points contre Ryan Buchter en huitième manche. Il s’agissait de son neuvième circuit de la saison.

Manaea (10-7) s’est repris après une sortie difficile au Colorado, et il n’a concédé qu’un seul point malgré la présence de quelques coureurs sur les sentiers. Il a accordé cinq coups sûrs et deux buts sur balles, et enregistré cinq retraits sur des prises.

Son rival Marcus Stroman (4-8) a accordé sept points et 11 coups sûrs en cinq manches au monticule.

Les frappeurs des Athletics ont bien appuyé leur lanceur partant, et tout particulièrement la section inférieure de l’alignement. Les cinq derniers frappeurs des Athletics ont uni leurs efforts pour produire 11 coups sûrs et sept points.

Lucroy, inséré au huitième rang dans le rôle des frappeurs, a cogné un simple bon pour deux points en deuxième manche, un double bon pour un point en quatrième et un simple bon pour un autre en sixième.

Immédiatement après Lucroy, Barreto a fait marquer deux points grâce à un double en sixième manche et ajouté un circuit deux manches plus tard.