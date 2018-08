ATLANTA — Josef Martinez a ravi une foule partisane et record en marquant lors du match des étoiles de la MLS, mercredi, mais Juventus a prévalu en penalties après un score de 1-1.

Devant une foule de 72 317 personnes, le club italien a converti ses cinq penalties, s’imposant grâce à celui de Mattia De Sciglio, contre Zack Steffen.

Le circuit nord-américain a fait mouche à ses trois premiers penalties, avant un échec de Bradley Wright-Phillips. Son tir a touché le poteau.

Inauguré en août 2017, le Mercedes-Benz Stadium accueillait plus de 70 000 spectateurs pour une cinquième fois déjà. Bâti pour 1,5 milliard $, l’endroit attire près de 52 000 partisans en moyenne, cette saison.

La marque précédente pour une classique d’étoiles en MLS était 70 728 personnes à Houston, il y a huit ans.

Cristiano Ronaldo était resté chez lui mais il manquait aussi un gros nom dans l’autre camp:Zlatan Ibrahimovic, du Galaxy de Los Angeles. Le Suédois de 36 ans a invoqué la fatigue après une séquence de trois matches en neuf jours. Dimanche, il a réussi un premier tour du chapeau dans sa nouvelle ligue, aidant les siens à gagner 4-3 face à Orlando City.

Juventus a pris les devants à la 21e minute, la tête d’Andrea Favilli battant Brad Guzan.

Star du Atlanta United, Martinez a soulevé la foule cinq minutes plus tard avec une tête spectaculaire et in extremis, après que celle d’Ignacio Piatti, de l’Impact, ait raté de peu d’un angle difficile.

En MLS, Martinez, Vénézuélien de 25 ans, en est déjà à 24 filets en 23 matches.

L’Impact va rejouer samedi soir au Stade Saputo, contre D.C. United.