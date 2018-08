NEW YORK — Quand des vedettes du baseball dont les contrats viennent à échéance à la fin de la campagne sont échangées en juillet, ils ne cherchent habituellement pas une résidence permanente.

Les joueurs d’avant-champ Manny Machado, Mike Moustakas et Brian Dozier; les partants Cole Hamels, J.A. Happ et Nathan Eovaldi; le receveur Martin Maldonado; ainsi que le releveur no 1 Zach Britton sont parmi ces joueurs qui ont été échangés à la date limite des transactions sans ballottage. Tous pourraient devenir joueurs autonomes après la Série mondiale.

La plupart se trouveront de nouveaux clubs, comme Randy Johnson (passé des Astros aux Diamondbacks après 1998), C.C. Sabathia (des Brewers aux Yankees, en 2008), Aroldis Chapman (des Cubs aux Yankees — après avoir joué avec ce club en début de saison — en 2016) et Yu Darvish (des Dodgers aux Cubs la saison dernière).

Bien peu, comme Yoenis Cespedes avec les Mets de New York en 2015, décident de rester avec leur «équipe de passage».

Pour ajouter à l’intrigue, le très peu d’action lors du marché des joueurs autonomes de l’an dernier, qui a forcé quelques vétérans à accepter des contrats à rabais au fur et à mesure qu’approchait le début de la saison, en fera peut-être réfléchir plus d’un.

Voici une liste des quelques joueurs autonomes potentiels et leur situation actuelle:

COLE HAMELS

Les Cubs de Chicago ne paient que 5 millions $ US au gaucher de 34 ans, qui a obtenu neuf retraits au bâton mercredi, dans une victoire de 9-2 contre les Pirates de Pittsburgh à son premier match avec l’équipe. S’il offre ce même genre de performances jusqu’à la fin de la campagne, les Cubs pourraient se prévaloir de leur clause d’option de 19 millions $ inscrite à son contrat pour 2019. S’ils refusent, les Rangers du Texas leur rembourseront les coûts de rachat de 6 millions $. S’il connaît du succès sans être dominant, Wrigley Field pourrait bien être son domicile pour les deux prochaines années. C’est ce qu’il pourrait choisir au lieu de tenter sa chance dans un marché plutôt tiède.

MANNY MACHADO

Il est l’un des joueurs autonomes les plus attendus en vue de l’ouverture des marchés. Un joueur autonome de 26 ans exige par contre une offre de huit à 10 ans, possiblement avec une ou deux clauses échappatoires qui lui permettraient de retenter le marché au début de la trentaine. Même s’il mène les Dodgers à leur première victoire en Série mondiale depuis 1988, il est presque assuré qu’il tentera de déterminer sa valeur sur le marché. Si jamais il devait contribuer à ramener le trophée à Los Angeles, la direction des Dodgers aura beaucoup de pression sur les épaules.

MIKE MOUSTAKAS

Champion de la Série mondiale et deux fois sur l’équipe d’étoiles alors qu’il s’alignait avec les Royals de Kansas City, il s’attendait à obtenir un long et lucratif contrat à titre de joueur autonome la saison dernière. Il a plutôt signé un pacte d’un an à rabais avec les Royals: 5,5 millions, auxquels s’ajouteraient 2,2 millions $ selon divers objectifs, qu’il est en voie d’atteindre. Il s’est joint aux Brewers de Milwaukee, équipe qui n’a jamais gagné la Série mondiale, perdant à sa seule participation aux mains des Cardinals de St. Louis, en 1982.

S’il a perdu en puissance cette saison, ses points produits sont à la hausse. Celui qui aura 30 ans le mois prochain dispose d’une clause d’option commune de 15 millions $, qui ne devrait pas être exercée. S’il mène les Brewers à un long parcours éliminatoire, il devrait refuser de s’en prévaloir; si ses performances déçoivent, ce sont les Brewers qui diront non.

MARTIN MALDONADO

Il ne devrait que passer à Houston. Brian McCann a subi une intervention chirurgicale au genou le mois dernier et il devrait être de retour en août. Les Astros ont obtenu le vainqueur du Gant d’Or des Angels de Los Angeles afin d’occuper le poste pendant son absence. Les Astros détiennent une clause d’option de 15 millions $ pour les services de McCann, qui est hautement apprécié par les lanceurs et le reste du club.

J.A. HAPP

Un gaucher qui aura 36 ans en octobre, Happ pourrait être heureux au Yankee Stadium. La rotation des New-Yorkais est chancelante derrière Luis Severino et des doutes subsistent toujours au sujet de l’état du coude de Masahiro Tanaka, du genou de C.C. Sabathia et de la force mentale de Sonny Gray, tandis que Jordan Montgomery ne reviendra pas au jeu avant la fin de la prochaine campagne au plus tôt après avoir subi une reconstruction ligamentaire du coude. Les Yankees voudront améliorer leur rotation sur le marché des joueurs autonomes et pourchasseront sûrement Dallas Keuchel ou Clayton Kershaw, s’il décide de se prévaloir de sa clause échappatoire avec les Dodgers.

ZACH BRITTON

Il est difficile d’imaginer Britton demeurer dans le Bronx, où Aroldis Chapman est le releveur no 1 et que les besoins au sein de la rotation sont plus urgents à combler. Mais David Robertson deviendra joueur autonome à la fin de la saison et Dellin Betances n’est sous contrat que pour une de plus. Le directeur général Brian Cashman a donné un contrat de quatre ans, 36 millions $ à Andrew Miller en 2014 alors qu’il avait Robertson comme releveur no 1 et Betances pour mettre la table en huitième.