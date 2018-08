CALGARY — Les Flames de Calgary ont soumis le nom de l’adjoint au capitaine Troy Brouwer au ballottage dans le but de racheter les deux dernières années à son contrat.

La formation de l’Alberta sauvera ainsi 3 millions $ US sous le plafond salarial au cours des deux prochaines campagnes.

Brouwer a éprouvé des ennuis au cours des deux dernières saisons, soit depuis qu’il a paraphé un contrat de quatre ans et 18 millions $ avec les Flames.

Le patineur de 32 ans a connu la pire saison de sa carrière avec six buts et 22 points en 76 matchs en 2017-18. Au total, Brouwer n’a inscrit que 19 buts et récolté que 47 points en 150 rencontres à Calgary.