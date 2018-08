ST. PETERSBURG, Fla. — C.J. Cron a frappé un simple de deux points et les Rays de Tampa Bay ont défait les Angels de Los Angeles 4-2, jeudi, complétant ainsi un balayage de la série de trois matches.

Cron a donné les devants 2-0 aux siens en quatrième, où les Rays ont marqué tous leurs points. Cron a produit six points à ses sept dernières rencontres.

Peu après le simple de Cron, Andrew Heaney (6-7) a commis un mauvais lancer qui a coûté un point, puis Willy Adames a ajouté un ballon sacrifice.

Jalen Beeks (1-1) a récolté son premier gain dans les grandes ligues. Deuxième appelé au monticule, il a oeuvré pendant cinq manches, allouant deux points, deux coups sûrs et un but sur balles. Il a retiré quatre frappeurs au bâton.

Sergio Romo a inscrit un 13e sauvetage.

Justin Upton a cogné deux des trois coups sûrs des Angels, qui ont perdu leurs quatre derniers matches. Heaney a donné quatre points et six coups sûrs en six manches.

Mike Trout avait congé à cause de raideurs au poignet droit. Il s’est blessé mercredi, en tentant de voler le troisième but. Son cas sera évalué au jour le jour.