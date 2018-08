PHÉNIX — Le joueur de troisième but Jake Lamb, des Diamondbacks de l’Arizona, subira une opération à l’épaule gauche qui lui fera rater le reste de la saison.

Son épaule ne lui cause pas de douleur, mais il ne peut pas s’élancer correctement. Lamb espère être rétabli à temps pour le camp d’entraînement en 2019.

L’athlète de 27 ans s’est blessé en plongeant pour capter un roulant le 26 juillet, au Wrigley Field.

Lamb a fait partie des étoiles de la Nationale en 2017, terminant la saison avec 30 circuits et 105 points produits. En 2018, il a fourni six circuits et 31 points produits, frappant pour ,222, en 56 matches.

Avant la date limite des échanges, les Diamondbacks ont acquis le troisième but Eduardo Escobar, du Minnesota. Escobar frappe pour ,333 avec son nouveau club. Il a produit deux points en trois rencontres.