PHÉNIX — Le joueur de champ intérieur des Giants de San Francisco Pablo Sandoval ratera le reste de la saison après s’être déchiré les muscles ischio-jambiers de la jambe droite en effectuant une glissade.

Le gérant des Giants, Bruce Bochy, a déclaré jeudi que le joueur par excellence de la Série mondiale en 2012 a subi une importante déchirure et qu’il aurait besoin d’une intervention chirurgicale. Sandoval s’est blessé lors qu’il a glissé au marbre dimanche, alors que son équipe croisait le fer devant les Padres de San Diego.

Âgé de 31 ans, Sandoval a maintenu une moyenne au bâton de ,248, avec une récolte de neuf circuits et 40 points produits. Il a également été employé au premier et au troisième but chez les Giants.

Sandoval a disputé les sept premières saisons de sa carrière avec les Giants, avant de rejoindre les Red Sox de Boston en 2014 à titre de joueur autonome.

Avec un contrat de cinq ans et 95 millions $ en poche, Sandoval a été libéré par les Red Sox en 2017 et a choisi de revenir avec les Giants trois jours plus tard.