LYTHAM ST. ANNES, Royaume-Uni — La Thaïlandaise Pornanong Phatlum se distingue à l’Omnium britannique féminin et ce n’est pas seulement en raison de sa balle rose.

La 97e joueuse mondiale a disputé une deuxième ronde d’affilée de 67, cinq coups sous la normale, ce qui lui a permis de s’emparer d’une avance d’un coup avant les rondes du week-end du quatrième tournoi majeur de l’année.

Alors que la meneuse à l’issue de la première ronde Minjee Lee et Mamiko Higa éprouvaient des ennuis en fin de journée par une journée pluvieuse au Royal Lytham, Phatlum s’est montrée solide et a placé sa balle rose aux bons endroits — évitant les nombreuses fosses de sable sur le parcours.

La Thaïlandaise de 28 ans a raté un coup roulé de 10 pieds pour un oiselet devant le pavillon au 18e vert, mais cela n’a eu aucune incidence. Avec son total de 134, elle se retrouve à moins-10.

«J’ai eu un plan de match, a déclaré Phatlum. J’essaie de planifier chaque coup, chaque trou.»

Cela lui offre une excellente occasion de remporter un premier titre majeur et une première victoire sur le circuit de la LPGA. Sa dernière victoire a été acquise au circuit asiatique en janvier 2015 et elle n’a réussi qu’un top-10 cette année.

Son seul top-10 en carrière à un tournoi majeur a été une égalité à la septième place à l’Omnium des États-Unis en 2014.

Elle s’est détachée de quelques-uns des grands noms du golf féminin.

Ariya Jutanugarn, no 1 mondiale, accuse sept coups de recul après des rondes de 71 et 70; Shanshan Feng, no 6 (71-71), concède un autre coup en arrière et Inbee Park (76-74), no 2, ne s’est pas qualifiée pour les deux dernières rondes.

Seulement six golfeuses étaient à moins de cinq coups de Phatlum. Ce ne sont toutefois pas des inconnues.

Lee était à moins-12 avant de se contenter d’un double boguey au 16e trou et elle a cédé un autre coup au 17e pour terminer la journée avec une carte de 70. Elle se retrouve au deuxième rang à moins-9 avec deux autres joueuses.

L’Australienne a été vice-championne à l’Omnium d’Écosse la semaine dernière.

La favorite locale Georgia Hall (68) était en deuxième place en compagnie de Higa, menant par deux coups à moins-11 quand elle a perdu sa balle dans un buisson au 17e trou pour un double-boguey.

Park Sung-hyun, qui a remporté le Championnat de la PGA féminin le mois dernier, occupe la sixième place du classement général à 137 après des rondes 67 et 70. Ryu So-yeon, double championne d’un tournoi majeur, suit à 138 (69-69).