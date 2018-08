CALGARY — Les Flames de Calgary ont racheté le capitaine adjoint Troy Brouwer vendredi après avoir autorisé des renonciations inconditionnelles.

Le club a annulé 24 heures plus tôt l’ailier vétéran avec l’intention de racheter les deux dernières années de son contrat.

La décision de réduire les liens permettra à Calgary d’économiser environ 3 millions de dollars américains par rapport au plafond salarial en 2018-2019 et en 2019-2020.

Brouwer a signé un contrat de quatre ans d’une valeur de 18 millions de dollars avec les Flames le 1er juillet 2016, mais n’a jamais vraiment été sur la bonne voie.

L’athlète de Vancouver, qui mesure six pieds trois pouces et 215 livres, a connu six buts et 22 points en 76 matchs la saison dernière. En 150 matchs avec Calgary, Brouwer n’a obtenu que 19 buts et 28 passes.

Brouwer était membre des Blackhawks de Chicago, champion de la Coupe Stanley en 2010. Il a également joué pour les Washington Capitals et St. Louis Blues.

L’athlète de 32 ans a récolté 169 buts et 172 passes en 763 matchs dans la LNH. Il a ajouté 34 points (15 buts, 19 aides) en 102 sorties en carrière.

Le déménagement n’est que le dernier en date d’une réorganisation continue des Flames par le directeur général Brad Treliving après un effondrement en fin de saison qui a vu la franchise raté les séries éliminatoires pour la deuxième fois en trois ans.

Calgary a acquis le défenseur Noah Hanifin et l’attaquant Elias Lindholm dans un échange qui a permis à Dougie Hamilton et à l’ailier robuste Micheal Ferland de se rendre aux Hurricanes de la Caroline lors du repêchage de juin.

Les Flames ont également signé un contrat de 28,75 millions de dollars avec le joueur autonome James Neal le mois dernier.