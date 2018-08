CHICAGO — Javier Baez a claqué un circuit en solo pour aider les Cubs de Chicago à l’emporter 5-4 face aux Padres de San Diego, vendredi.

Baez totalise 84 points produits, un sommet dans la Ligue nationale. Il a frappé une 23e longue balle cette saison, égalant un sommet personnel.

Baez a marqué deux fois, comme Tommy La Stella. Anthony Rizzo a fourni un circuit en solo et deux simples.

Jose Quintana (10-7) a permis un point et quatre coups sûrs en six manches, retirant six frappeurs au bâton. Il n’a pas alloué de but sur balles.

Pedro Strop a donné deux points avant d’inscrire un sixième sauvetage, en neuf occasions.

Christian Villanueva a frappé un 20e coup de canon pour les Padres, qui ont gagné une seule fois depuis neuf rencontres.

En cinq manches, Tyson Ross (6-9) a permis trois points, six coups sûrs et deux buts sur balles.

Reds – Nationals: reporté à cause de la pluie

La pluie a causé le report du match qui devait opposer les Reds de Cincinnati aux Nationals, à Washington.

Il y aura un programme double samedi, avec des matches à 13h05 et 19h05.

Les Nationals ont remporté trois matches de suite, tandis que les Reds ont subi trois revers d’affilée.