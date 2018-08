AKRON, Ohio — L’Anglais Tommy Fleetwood a brillé avec un 63 au Bridgestone Invitational, vendredi, rejoignant au sommet du tableau un compatriote, Ian Poulter, ainsi que l’Américain Justin Thomas.

Fleetwood a récolté sept oiselets et n’a pas commis de boguey.

«J’ai été très précis avec mes fers, a dit Fleetwood, qui a fini deuxième à l’Omnium des États-Unis, en juin. Il faut savoir profiter de ces journées où ça roule.»

Thomas a joué 64. Il a inscrit cinq oiselets en première moitié de parcours, puis deux autres sur le deuxième neuf.

Le natif de Louisville a remporté le Championnat de la PGA l’an dernier.

Poulter a ramené une carte de 67. Le vétéran de 42 ans a mérité trois oiselets en six trous, à compter du 11e trou.

Le trio de tête affiche un cumulatif de 129, soit 11 coups sous la normale.

Kyle Stanley et Jason Day sont les plus proches poursuivants, à deux coups des meneurs.

Rory McIlroy a également connu une ronde de 67. Il est à trois coups de la tête, tout comme le Sud-Coréen Si Woo Kim (68).

McIlroy a réussi cinq oiselets, incluant à ses deux derniers trous.

Après un 66 en lever de rideau, Tiger Woods a signé un 68, faisant partie du groupe à 134. Woods a triomphé huit fois au club Firestone.

Auteur de trois oiselets en quatre trous sur le premier neuf (après un boguey), Woods a inscrit un score de 2 au 12e trou, une normale trois. Il a logé sa balle à deux pieds du fanion. Il a toutefois joué plus 1 lors des six derniers trous.

Phil Mickelson (69) a obtenu trois oiselets et deux bogueys, se plaçant dans le groupe à 135.

Brooks Koepka, le gagnant des deux dernières éditions de l’Omnium des États-Unis, affiche un score de 136 après un 70.

Dustin Johnson, victorieux au Canada, la semaine dernière, a perdu du terrain en jouant 71. Le numéro 1 mondial est à 11 coups de la tête. Johnson a régné sur ce terrain en 2016, après une victoire à l’Omnium des États-Unis.

Le club Firestone ne sourit pas à Jordan Spieth non plus. Victime de cinq bogueys la veille, il en a commis trois de plus. Un total de 143 le situe à quelques rangs de la dernière place.