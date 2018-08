BOSTON — Rick Porcello n’a donné qu’un seul coup sûr, Steve Pearce a frappé un circuit pour une quatrième fois en deux soirs et les Red Sox de Boston ont battu les Yankees de New York 4-1, vendredi soir.

Le circuit de Miguel Andujar en troisième manche s’est avéré le seul coup sûr accordé par Porcello (14-4), qui a égalé son sommet de la saison avec neuf retraits au bâton. Il n’a eu besoin que de 86 tirs pour lancer un premier match complet cette saison.

Le gérant des Red Sox, Alex Cora, a été expulsé de la rencontre dès la première manche. Porcello a atteint Brett Gardner pour amorcer la partie et Luis Severino (14-5) a répliqué avec une balle haute à l’intérieur lors de la présence au bâton de Mookie Betts. L’officiel au marbre a averti les deux formations, mais Cora est sorti de l’abri pour venir argumenter.

Cora venait pratiquement d’emprunter le couloir vers le vestiaire des Red Sox quand Andrew Benintendi a cogné un double et Pearce, qui a frappé trois longues balles jeudi, a réussi une claque de deux points. Eduardo Nunez a ajouté un simple.

Severino a lancé pendant cinq manches et deux tiers, allouant quatre points, sept coups sûrs et trois buts sur balles. Il a porté à 0-3 sa fiche en quatre départs. Les Yankees ont perdu trois parties de suite pour une deuxième fois cette saison.

Mitch Moreland a produit l’autre point des Red Sox, qui ont gagné six de leurs sept dernières sorties et qui ont accentué à sept matchs et demi leur avance sur les Yankees au sommet de la section Est de l’Américaine.