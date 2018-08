TORONTO — L’Ontarien Milos Raonic sera en vedette lors du programme de soir à la Coupe Rogers à Toronto, lundi.

Le tennisman de Thornhill, 30e à l’ATP, sera confronté au Belge David Goffin, 10e tête de série.

Ce match sera suivi d’un duel entre le Croate Borna Coric et le Britanno-Colombien Vasek Pospisil, de Vernon.

Peter Polansky, de Toronto, lancera le programme de la journée en se mesurant à Matthew Ebden, de l’Australie.

On enchaînera avec Jack Sock face à Danill Medvedev avant le retour de l’unifolié, mais en double: Denis Shapovalov et Félix Auger-Aliassime, opposés à Novak Djokovic et Kevin Anderson.