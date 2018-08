WASHINGTON — Matt Wieters a soutenu une autre solide performance du lanceur Tanner Roark en claquant un circuit et les Nationals de Washington ont vaincu les Reds de Cincinnati 2-1 dimanche après-midi.

Les Nationals ont gagné trois des quatre parties de leur série contre les Reds et remporté huit de leurs 11 dernières rencontres.

Roark (6-12) a accordé un point sur sept coups sûrs en sept manches. Il a reçu une belle ovation des spectateurs après avoir plongé à sa gauche pour capter un dur roulant de Billy Hamilton pour le dernier retrait de la manche.

À ses trois dernières sorties, Roark a alloué deux points mérités en 22 manches, pour une moyenne de points mérités de 0,82. Il a amassé 20 retraits sur des prises et n’a donné qu’un but sur balles.

Kelvin Herrera a lancé en neuvième manche et récolté un troisième sauvetage avec les Nationals.

Bryce Harper a contribué à la victoire avec deux coups sûrs, dont un double bon pour un point en troisième manche. Sa moyenne au bâton s’élève à ,367 depuis la pause du match des étoiles.

Luis Castillo (6-9) a concédé deux points et six coups sûrs en cinq manches et un tiers.

Wieters a ouvert la marque avec son quatrième circuit de la saison en deuxième manche.

Mason Williams a produit l’unique point des Reds, en quatrième manche.