WASHINGTON — Alexander Zverev est devenu le premier tennisman en près de 10 ans à défendre son titre avec succès à Washington, dimanche, battant Alex de Minaur 6-2, 6-4 en finale, à l’Omnium Citi.

Le favori allemand a dominé 3-0 pour les bris et 6-0 pour les as, en route vers un neuvième titre à l’ATP, un troisième cette année. Une heure et quart a suffi.

Zverev a un dossier de 16-2 en carrière à Washington, où Juan Martin del Potro a régné en 2008 et 2009.

Zverev a 21 ans, deux de plus que l’Australien De Minaur. À l’ATP, il n’y avait pas eu de finale opposant d’aussi jeunes joueurs depuis Indian Wells en 2007, où Rafael Nadal, à 20 ans, a eu raison de Novak Djokovic, qui avait 19 ans.

De Minaur va passer du 72e au 45e rang du classement mondial.