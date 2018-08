CLEVELAND — Jose Ramirez a claqué un circuit de trois points, le lanceur recrue Shane Bieber a signé sa sixième victoire de la saison et les Indians de Cleveland ont battu les Angels de Los Angeles 4-3 samedi après-midi.

La longue balle de Ramirez est survenue en première manche contre le lanceur Deck McGuire, qui avait été rappelé du club-école des Angels au niveau AAA pour remplacer Tyler Skaggs, blessé.

Francisco Lindor avait frappé un double et Michael Brantley avait soutiré un but sur balles avant le coup de canon de Ramirez, son 33e de la saison. Selon les estimations, la balle a franchi 423 pieds et a failli finir sa trajectoire dans le balcon supérieur au champ droit.

McGuire (0-2) n’a retiré qu’un seul frappeur, a concédé trois points et a été sorti du match alors que les coussins étaient tous occupés.

Bieber (6-2) a été victime de deux points en cinq manches et deux tiers. Les Angels ont marqué deux points en cinquième à la suite d’un double de Kole Calhoun et d’un simple de Shohei Ohtani.

Ils ont ajouté un point en neuvième contre Brad Hand, le quatrième releveur des Indians. Ce dernier a tout de même inscrit un troisième sauvetage avec les Indians et son 27e de la saison.

Déjà privés de Mike Trout, qui a raté un quatrième match de suite à cause d’une blessure au poignet droit, les Angels ont aussi accordé une journée de congé à Albert Pujols.