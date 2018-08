WATKINS GLEN, N.Y. — Chase Elliott a remporté l’épreuve de la série principale de la NASCAR disputée à Watkins Glen, dimanche, résistant à Martin Truex fils lors d’une fin de course spectaculaire.

Il s’agissait de la première victoire en carrière d’Elliott, à son 99e départ dans la série, et une 250e pour l’équipe Hendrick Motorsports. Ce gain a assuré Elliott d’une place en séries éliminatoires et il est devenu seulement le cinquième pilote qui n’est pas nommé Kyle Busch, Kevin Harvick ou Truex à gagner une course cette saison. Le trio a remporté 16 des 22 épreuves depuis le début de la saison.

Truex a occupé la deuxième position derrière Elliott pendant la majorité de la dernière étape avant de s’approcher. Il s’agissait d’une lutte à deux voitures parce que le reste du peloton accusait plus de 11 secondes de retard.

Truex a presque heurté l’arrière du pare-choc d’Elliott, qui a été légèrement déporté à l’extérieur du premier virage lors du dernier tour, mais Elliott s’est ressaisi pour devancer Truex. Ce dernier n’avait plus d’essence dans le réservoir.

Kyle Busch a complété le podium, à 20 secondes d’Elliott et Truex. Daniel Suarez et Erik Jones ont respectivement pris les quatrième et cinquième échelons.