SEATTLE — Kyle Seager a claqué deux longues balles, Nelson Cruz en a ajouté une autre et les Mariners de Seattle ont vaincu les Blue Jays de Toronto 6-3, dimanche.

Les Mariners avaient été limités à trois points ou moins lors de 18 de leurs 23 dernières sorties, incluant les trois défaites consécutives aux mains des Blue Jays pour amorcer la série. Ils ont toutefois mis fin à une séquence de 10 revers grâce à 10 coups sûrs.

Les Blue Jays ont créé l’égalité 3-3 en septième manche après que leur joueur d’arrêt-court Aledmys Diaz eut cogné un 14e coup de quatre buts cette saison, contre le partant des Mariners Mike Leake. L’équipe locale a toutefois répliqué lors de son tour au bâton. Cruz et Seager ont frappé des circuits consécutifs contre le releveur Joe Biagini (1-6).

Alex Colome n’a donné aucun point en huitième manche et Edwin Diaz a fermé les livres pour enregistrer un 41e sauvetage cette saison, un sommet dans le Baseball majeur.

Cruz a conclu la rencontre avec quatre points produits, permettant à son équipe de prendre 2-0 en troisième manche à la suite d’un simple d’un point. Seager a cogné sa première longue balle du match en cinquième, aux dépens du partant des Blue Jays Sam Gaviglio.

Diaz a placé trois balles en lieu sûr en quatre apparitions à la plaque pour les Blue Jays et il a produit deux points. Il est aussi venu marquer sur le simple du receveur Luke Maile.

Leake a lancé pendant six manches et deux tiers, allouant trois points, neuf coups sûrs et retirant cinq adversaires au bâton. Zach Duke (4-4) a hérité de la victoire pour son travail pendant un tiers de manche.

Gaviglio a accordé trois points, sept coups sûrs et trois buts sur balles contre son ancienne équipe. Il avait effectué 11 départs avec les Mariners en 2017.